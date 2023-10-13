Adana'da torun dehşeti! Tartıştığı babaanne ve dedesini demir kürekle darbetti Adana'da Serhat O., tartıştığı dedesi Hamed Emin O. ile babaannesi Redife O.'yu demir kürekle darbetti. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Adana'da torun dehşet saçtı..

Gece saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana gelen olayda Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı.

Demir kürekle darbetti

Çıkan kavgada Serhat O., dedesi ile babaannesini bahçeden aldığı demir kürekle darbetti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Torun gözaltında

Yaralanan çift Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Serhat O. gözaltına alındı. Hamed Emin O.'nun kaburgalarında kırık olduğu, Redife O. ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)