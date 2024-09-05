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Adana'da trafik kazası geçiren cirit sporcusu öldü

Adana'da trafik kazası geçiren cirit sporcusu öldü Ailesi ile araba yolculuğuna çıkan sporcu Yağmur Dedecan, Tarsus-Adana Otoyolu üzerinde yaptıkları kaza sonrası hayatını kaybetti. Dedecan'ın babası ve ablası ise kazada ağır yaralandı.