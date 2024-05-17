Adana’da korkunç trafik kazasında araçlar hurdaya döndü.
Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar ile İmamoğlu arasındaki karayolunda, hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı.
Araçlar kullanılamaz hale geldi
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç buğday tarlasına savurulurken otomobil hurdaya döndü. İki araçta da bulunan şahıslar yola savruldu.
Araçta sıkışanları itfaiye ekipleri çıkardı
Kazayı gören diğer sürücüler 112’yi arayarak haber verdi. Olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yola ve tarlaya savrulan yaralılar da ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
4 kişi ağır yaralandı
Yaşanan kazada 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenilirken savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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