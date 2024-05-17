Adana'da trafik kazasında araçlar hurdaya döndü: 4 kişi ağır yaralandı Hafif ticari araçla ve bi otomobilin çarpıştığı kazada araçlar hurdaya dönerken, otomobillerde bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Adana’da korkunç trafik kazasında araçlar hurdaya döndü.

Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar ile İmamoğlu arasındaki karayolunda, hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı.

Araçlar kullanılamaz hale geldi

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç buğday tarlasına savurulurken otomobil hurdaya döndü. İki araçta da bulunan şahıslar yola savruldu.

Araçta sıkışanları itfaiye ekipleri çıkardı

Kazayı gören diğer sürücüler 112’yi arayarak haber verdi. Olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yola ve tarlaya savrulan yaralılar da ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

4 kişi ağır yaralandı

Yaşanan kazada 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenilirken savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)