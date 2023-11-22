Adana'da Türk bayrağını çaldığı öne sürülen kişi serbest kaldı Kayınbiraderinden ödünç aldığı otomobil ile gezerken iş yerindeki asılı Türk bayrağını kopartıp çaldığı öne sürülen kişi yakalandı. Şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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İHA

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkamacıda 36 yaşındaki Yusuf Ayık, sabah iş yerine geldiğinde dükkanında asılı olan Türk bayrağının yerinde olmadığını ve ipinin sallandığını fark etti.

Bunun üzerine güvenlik kameralarını izleyen Ayık, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahsın geldiğini, Türk bayrağını koparıp aracına aldığını ve gittiğini fark etti.

Yusuf Ayık ardından durumu polise bildirdi.

Ekipler olay yerine gelerek güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis 50 saatlik görüntü izleyip şüpheliyi yakaladı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Türk bayrağını kopartan şahsı yakalamak için bölgede bulunan 18 ayrı güvenlik kamerasında 50 saate yakın görüntü izledi.

Ekipler izledikleri görüntülerin sonrasında şüphelinin Cumali S. olduğunu tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntülerini de izleyen araştırma polisleri, şahsın olayda kullandığı beyaz otomobil ile Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ne girdiğini belirledi.

Kıskıvrak yakalandı

Bunun üzerine sokağa giren ekipler, şahsı kıskıvrak yakaladı.

Cumali S.’nin kullandığı aracın ise kayınbiraderine ait olduğu, o gece ondan ödünç aldığı öğrenildi.

"Benim çalmadığım bariz belli"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli, “Ben çalmadım, adliye çıkışına gelin gerekli açıklamayı yaparım. Benim çalmadığım bariz belli. Ben sadece aracı kullanıyordum.” sözleriyle kendisini savundu.

Serbest bırakıldı

Hakim karşısına çıkan Cumali S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)