Adana’da, üvey oğlu kezzapla saldırdı

Nazmiye Sisli isimli kadın, boşandığı eşinin oğlu tarafından kezzaplı saldırıya uğradı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan kadın, hastanede tedaviye alındı.

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Sisli (43), 12 yıl önce evlendiği Abdulkerim A. ile 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşandı.

Abdulkerim A.’nın önceki evliliğinden olan oğlu Bilal A.’yı (21) büyüten Sisli ve bu evlilikten 2 çocuğu daha olan Sisli, 2 ay önce annesi Sevgi Sisli'nin evine taşındı.

Kapıyı çaldı, kezzap döküp kaçtı

DHA’nın haberine göre; üvey annesinin yaşadığı eve gelen Bilal A., kapıyı açan Nazmiye Sisli'nin üzerine kezzap dökerek kaçtı.

Bu sırada yanında olan annesi Sevgi Sisli'nin de bacaklarına kezzap geldi. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, anne ile kızını Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunda ciddi yanıklar oluştu

Nazmiye Sisli’nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ciddi yanıklar oluşurken, bacağında yanık oluşan Sevgi Sisli, taburcu edildi. Nazmiye Sisli'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Nazmiye Sisli'nin şikayetçi olduğu, Bilal A.'nın ise kaçtığı öğrenildi.