Adana'da uyuşturucu operasyonu! 251 bin 776 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
AA

Ülke genelinde operasyonları hız kesmeden devam ediyor...

Ekiplerin vatandaşların zehirlenmesine izin vermiyor.

Yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Operasyonların adresi bu sefer de oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmaya bir minibüsle kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Araç durduruldu

Takibe alınan araç Pozantı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle durdurularak arandı.

251 bin 776 hap yakalandı

Araçtaki 16 kolide züccaciye ürünlerinin arasına gizlenmiş yeşil reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili 251 bin 776 hap bulundu.

Şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 29 yaşındaki sürücü H.B. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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