Adana'da uyuşturucu operasyonu! 251 bin 776 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi Kente bir minibüs içerisinde züccaciye kolilerine gizlenmiş 251 bin 776 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Minibüsün sürücüsü ise çıkarıldığı mahkmece tutuklandı.

AA Ülke genelinde uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor... Ekiplerin vatandaşların zehirlenmesine izin vermiyor. Yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Operasyonların adresi bu sefer de Adana oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmaya bir minibüsle kente uyuşturucu getirileceğini belirledi. Araç durduruldu Takibe alınan araç Pozantı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle durdurularak arandı. 251 bin 776 hap yakalandı Araçtaki 16 kolide züccaciye ürünlerinin arasına gizlenmiş yeşil reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili 251 bin 776 hap bulundu. Şüpheli tutuklandı Gözaltına alınan 29 yaşındaki sürücü H.B. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.