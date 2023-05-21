Adana’da vicdansız dolandırıcılar hasta çocuk dinlemedi, maaş vaadiyle kandırdı Bir çift, sahte kartlarla kendilerini devlet memuru olarak tanıtıp, lösemili 10 yaşındaki çocuğun ailesini maaş bağlatma vaadiyle dolandırdı. Dolandırıcılar, küçük çocuğun ailesini bir GSM operatörü üzerinden yaklaşık 30 bin liralık cep telefonu alarak zarara uğrattı.

İHA

Adanalı Tuğba ve Kayacan Atalan çiftinin iki çocuğundan en büyüğü olan Ayaz, 2016 yılında aniden fenalaştı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan test sonucunda doktorlar, küçük çocuğa lösemi teşhisi koydu.

Ayaz, 2018 yılı mayıs ayında amcası Fahri'den nakledilen kök hücreyle hayata tutundu.

Kadın güven kazandı

Henüz hastalığını atlatamayan ve zaman zaman yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede yatmak zorunda kalan küçük çocuğun ailesi, oğullarının yeniden sağlığına kavuşup hastalığını yeneceği günü umutla beklerken, bu kez dolandırıcıların hedefi oldu.

İddiaya göre eşi İbrahim T. ile birlikte bir süredir lösemili çocuk ve aileleriyle yakından ilgilenip, onlarla bağlantıya geçen Kıymet G. T., onların güvenini kazandı.

Maaş bağlama vaadi

Aynı zamanda hamile olan Kıymet G. T., 12 Mayıs’ta kendilerini Yüreğir Kaymakamlığı’nda görevli memurlar olarak tanıtıp, Tuğba Atalan ve annesi Müberra Döndü Ekici’yi merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti.

Aileye sahte kimlik kartları gösterip, kaymakamlık çalışanı oldukları yalanına inandıran çift, Ayaz Atalan için aileye devletten maaş bağlama vaadinde bulundu.

Çift, Tuğba Atalan yerine annesi Müberra Döndü Ekici üzerinden işlem yaptı.

30 bin lira dolandırdı

Yaşlı kadının kimlik bilgileriyle işlem yapmak için cep telefonunu alan İbrahim T., telefonu şarj etmek için mutfağa geçerken, eşi de hamileliğini kullanıp aileyi oyaladı.

İbrahim T., yaşlı kadının cep telefonundan işlem yapıp, Şanlıurfa’da yine kendileriyle ortak hareket eden bir GSM operatörü bayisi aracılığıyla hat üzerinden yaklaşık 30 bin liralık bir cep telefonu satın aldı.

Dolandırıcı çift, daha sonra cep telefonundan bütün mesajları silerek evden ayrıldı.

Sadece 500 lira geri ödedi

Atalan Ailesi, çocuklarının tedavisi için gereken paranın kendilerine bağlayacağı maaşla karşılanacağını beklerken, 2 bin 568 liralık cep telefonu faturasıyla şoke oldu.

Olayı araştıran aile dolandırıldıklarını anladı.

İbrahim T., aileyle yaptığı görüşmede suçunu itiraf etti ve zararlarını telafi edeceğinin sözünü verdi.

Ancak şahıs aradan geçen bir aylık süreçte sadece 500 lira gönderip tüm bağlantıyı koparttı.

Bunun üzerine Müberra Döndü Ekici, konuyu yargıya taşıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Maaş bağlanmasını beklerken borcun altına girdik"

Başına gelenleri anlatan Müberra Döndü Ekici, şöyle konuştu:

Torunum için geldiklerini, onun tedavisi için devletin bize maaş bağlayacağı vaadinde bulundular. Ayaz’ın tedavisi için paraya ihtiyacımız vardı. Kayıt işlemleri için kod geleceğini söyleyip, telefonumu aldı. Kadın hamileydi, o bizi oyalarken eşi de mutfağa geçip telefonumu şarj etme bahanesiyle işlem yapıp, bizi dolandırdı. Maaş bağlanmasını beklerken borcun altına girdik.

"Adalet yerini bulmalı, en ağır cezayı almalılar"

Dolandırıldıklarını olaydan sonra gelen cep telefonu faturasıyla öğrendiklerini anlatan Ekici, “Ben normalde aylık 85 lira fatura ödeyen birisiyim. Borcu araştırdığımızda adıma cep telefonu alındığını öğrenince şoke oldum. Dolandırıldığımızı da böyle öğrendim. Torunumun hastalığını kullanıp bize yaklaştılar, onun durumundan faydalandılar. Adalet yerini bulmalı, en ağır cezayı almalılar.” dedi.

"Bu olay beni çok üzdü, çok ağladım"

Ailesinin kendisi yüzünden dolandırıldığını düşünüp üzülen Ayaz Atalan, “Ben lösemiye karşı yaşam savaşı verirken, onlar benim hastalığımı kullanıp ailemi dolandırdılar. Her şey benim yüzümden oldu. Bu olay beni çok üzdü, çok ağladım.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İbrahim T. ve eşi Kıymet G. T.’nin lösemili Mustafa Çimen’in (6) ailesini de aynı şekilde dolandırdıkları öne sürüldü.