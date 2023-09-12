Adana'da yağma ve tefeci operasyonunda 7 kişi yakalandı Kentte yağma ve tefecilik suçlarıyla haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken 1 kişinin arama çalışmaları sürüyor.

DHA

Yurt genelinde huzur ve güven operasyonu devam ediyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yeni bir operasyona imza attı.

Ekipler yağma ve tefecilik suçlarına karışıp, haksız kazanç elde ettiği belirlenen 8 şüpheliyi tespit etti.

7 kişi gözaltına alındı

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararının ardından şafak vakti, belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda da ruhsatsız tabanca, 1 milyon 750 bin TL tutarında çek, alacak-verecek ibarelerinin bulunduğu defter, 2 senet, farklı kişilere ait 2 kredi kartı, 203 fişek ele geçirildi.

1 kişi aranıyor

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adresinde bulunmayan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)