Adana'da yağmur ve dolu yağışı etkisini gösterdi! Öğrenciler zor anlar yaşadı Kentte kısa süreli yağan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkilerken, bir ilkokulda yağmura teneffüste yakalanan çocuklar korkarak saklanacak yer aradı.

Adana bir haftadır sağanak yağış ve dolu etkisi artında.

Kentte bir haftadır etkili olan yağmur ve dolu bugün de zaman zaman etkili olmaya devam etti.

Öğleden sonra başlayan yağmur ve dolu özelikle Yüreğir ile Sarıçam’da kısa süreli etkili oldu.

Ancak kısa süreli olmasına rağmen yollar nehre dönünce, araçlar güçlükle ilerledi.

Öğrenciler teneffüste yakalandı

Gazeteci Adem Yavuz İlkokulu'nda ise çocuklar yağmur ve doluya teneffüste yakalandı.

Öğrenciler birdenbire yağan dolu ve yağmur karşısında önce ne yapacağını bilemezken, daha sonra çinko altına girerek korunmaya çalıştı.

Bazı öğrencilerin korkarak çığlık attığı görüldü.

Yağış pazartesiye kadar sürecek

Okulun bahçesinde de su birikintisi oluşturken Adana’da yağışların pazartesiye kadar devam edeceği öğrenildi.