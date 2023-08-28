Adana'da yaşlı adam karısını silahla öldürdü 76 yaşındaki şahıs, 74 yaşındaki karısını tabancayla vurduktan sonra adliyeye giderek polise teslim oldu.

İHA

Adana’da merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde 76 yaşındaki Abdullah S., tartıştığı 74 yaşındaki karısı Naile Sarı’yı tabanca ile sırtından vurdu.

Ardından evden çıkan Abdullah S., adliyeye giderek görevli polise olayı anlatıp teslim oldu.

Karısını vurduğu tabancayı da polise teslim eden yaşlı adam gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayın gerçekleştiği adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Kapıyı itfaiye kırdı

Olay yerine gelen polisler, içeri girmek için itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından içeri giren ekipler, kanlar içerisinde yatan yaşlı kadının öldüğünü tespit etti.

Emniyetteki işlemleri devam edior

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Naile Sarı’nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli kocanın emniyetteki sorgusu devam ediyor.