Adana'da yazıhaneye silahlı saldırı: 1 ölü Ceyhan terminalinde bir yazıhaneden çalışan Cengiz Dündar, iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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DHA

Adana'da bir otobüs terminalinde gerçekleşen silahlı saldırı paniğe neden oldu.

Ceyhan otogarında bir yazıhaneye yaklaşan başında kask bulunan 2 şüpheli, işletmeci Cengiz Dündar’a ateş açtı.

İŞ YERİNDE SALDIRIYA UĞRADI

Şüpheliler olay yerinden motosikletle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Vücuduna üç mermi isabet eden Dündar, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

4 çocuk babası Cengiz Dündar, acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dündar’ın cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, otogarın güvenlik kameralarını incelemeye alıp şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)