Adana'da yılanın ağzına sigara veren bir grup esnaf o anları kameraya kaydetti.

Adana Otogarı'ndaki bir grup esnaf, bir yılanın ağzına sigara verdi.

Sigaradan kurtulmak için çırpınan yılanın görüntülerini, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

"NASIL DA ÇEKİYOR"

Bir esnafın, "Nasıl da çekiyor. Çek oğlum çek, 260 TL cezası var" dediği görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Adana'da yılana sigara içirdiler VİDEO