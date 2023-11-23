Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarpıp kaçtı Adana'da yaşlı kadına fırından ekmek aldıktan sonra eve dönerken otomobil çarpıp kaçtı. Yaşlı kadının sağ kolu ve burnu kırıldı, ayakları çatladı. Dehşeti yaşayan yaşlı kadın, "Ben yere düşerken yüzüme camdan bakıp kaçtı" dedi.

İHA

Adana'da 20 Kasım Pazartesi akşamı merkez Seyhan ilçesi İboosman Caddesi’nde sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, fırından ekmek aldıktan sonra eve dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 5 çocuk, 8 torun sahibi Hacer Başıbüyük’e (65) çarptı.

Yaşlı kadının yere düşerek sürüklendiği kazanın ardından sürücü kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi.

Sağ kolu ve burnu kırıldı: Ayaklarında çatlaklar oluştu

Yaşlı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağ kolu ve burnunun kırıldığı, ayaklarında ise çatlaklar meydana geldiği belirlenen yaşlı kadın, kendisine çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri ise sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

"Ben yere düşerken yüzüme camdan bakıp kaçtı"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Başıbüyük, gazetecilere konuştu. Dehşet anlarını anlatan yaşlı kadın, sürücünün cezalandırılması için çağrıda bulunarak, "Bir gencin yardımıyla yolun karşısına geçmeye çalışıyordum. Genç yolun büyük bir kısmına kadar bana yardım etti, sonra yoluna devam etti. O sırada da araba çarptı. Çok fazla kanım aktı. Sürücü bir anda kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla ambulans gelip hastaneye kaldırdı. Vücudumun sağ tarafı tutmuyor. Kemiklerim sanki içime doğru batıyor. Hiç yerimden kalkamıyorum. Sürücünün cezalandırılmasını istiyorum. Bana çarptıktan sonra ilgilenseydi, yardım etseydi şikayetçi olmazdım ama ben yere düşerken yüzüme camdan bakıp kaçtı." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)