Adana'da yüksek sesle müzik kavgası faciayla bitti 22 yaşındaki kahvehane işletmecisi, 'gürültü' meselesi yüzünden aralarında husumet oluşan komşularını öldürdü. Kendi canına da kıyan işletmecinin çifte cinayeti soruşturuluyor...

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İHA

Yüksek sesli müzik yüzünden husumet oluştu, sonrası facia...

Dehşete düşüren olay, Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı...

Seyhan Mahallesi'nde kahvehane işleten 22 yaşındaki Muhammet Ali Binen, birkaç gün önce mekanda yüksek sesli müzik çaldığı gerekçesiyle komşuları Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut (33) ile tartıştı.

Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, taraflar arasında husumet oluştu.

İki tüfekle gitti

Dün saat 19.00 sıralarında otomobiliyle iş yerinin önüne gelen Binen, aracından iner inmez pompalı av tüfeğiyle fırının önünde duran Mahir Palamut'a peş peşe ateş açtı.

Yaralanan Palamut yığılırken, silahın kartuşu bittiği için tüfeği yere atıp, araçtan başka bir av tüfeği alan Binen, ateş açmaya devam etti.

Fırına giren Binen, bu sefer içeride Tugay Kopal'a arka arkaya ateş etti.

İki kişiyi vuran Binen, sokakta çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti.

3'ü de hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kopal ve Binen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Palamut ise sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Başına isabet saçmalarla ağır yaralanan Palamut da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Olayda hayatını kaybedenlerin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.