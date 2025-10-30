Abone ol: Google News

Adana'da yüzünü kapüşonla kapattı: Park halindeki aracı çaldı

Seyhan'da gece saatlerinde yüzünü gizleyen bir şüpheli park halindeki aracı dakikalar içinde çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 09:45
  • Adana Seyhan’da, kapüşonlu bir şüpheli elektrikli mopedi çaldı.
  • Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
  • Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde 28 Ekim gecesi yüzünü kapüşonla gizleyen bir şüpheli, sokakta park halinde bulunan elektrikli mopedi gözüne kestirdi.

HIZLA ÇALARAK KAÇTI

Şüpheli, hızla hareket ederek aracı dakikalar içinde çaldı ve bölgeden hızla uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, mopedi çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

3. Sayfa Haberleri