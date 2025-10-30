Adana'da yüzünü kapüşonla kapattı: Park halindeki aracı çaldı

- Adana Seyhan’da, kapüşonlu bir şüpheli elektrikli mopedi çaldı.
- Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
- Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Adana’nın Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi’nde 28 Ekim gecesi yüzünü kapüşonla gizleyen bir şüpheli, sokakta park halinde bulunan elektrikli mopedi gözüne kestirdi.
HIZLA ÇALARAK KAÇTI
Şüpheli, hızla hareket ederek aracı dakikalar içinde çaldı ve bölgeden hızla uzaklaştı.
POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri, mopedi çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.