Çilem Doğan yeniden cezaevine giriyor

Kendisini fuhşa zorlayan eşini öldüren Çilem Doğan 50 bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı. Yargıtay tarafından 15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan, yeniden cezaevine girecek.

Adana'da kendisini fuhşa sürüklemek isteyen kocasını öldüren Çilem Doğan 15 yıl hapse çarptırılmıştı.

Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu.

50 BİN LİRA KEFALETLE SERBEST KALDI

Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti.

YENİDEN CEZAEVİNE GİRECEK

Dava dosyası Yargıtay'a gönderildi.

5 yılın ardından bugün Doğan’ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine girecek.

"CEZA, ADİL DEĞİL"

Doğan’ın avukatı ise alınan kararı Ceza Genel Kurulu’na taşıyıp karar düzeltme talep edeceklerini ve bu durumun adil olmadığını belirterek, kararın erkek şiddetini cesaretlendireceğini ifade etti.





