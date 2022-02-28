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    Adana'daki cinayetin firari zanlısı yakalandı

    Küfürleşme nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla vurup kaçan şüpheli yakalanarak tutuklandı.
    • AA
    • 28.02.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 10:11
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    Adana'daki cinayetin firari zanlısı yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl 26 Kasım'da merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde tartıştığı Mazlum A'yı (51) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Ömer Z'nin saklandığı adresi tespit etti.

    OPERASYONLA YAKALANDI

    Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonla zanlı Ömer Z'yi yakaladı.

    Evde şüphelinin olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

    "TAKDİRİ İLAHİ" DEDİ, TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Bu arada emniyete götürülürken görüntülenen zanlı, basın mensuplarının 'neden öldürdün' sorusuna “takdiri ilahi” diyerek cevap verdi.

    Adana daki cinayetin firari zanlısı yakalandı #1

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Sümer Mahallesi'nde kumarhane işleten Mazlum A, 26 Kasım 2021'de kumar oynayan A.Z. ile küfürlü konuştuğu gerekçesiyle tartışmıştı.

    Daha sonra çıkan kavgada Mazlum A. tabancayla vurularak öldürülmüştü.

    ORTAĞI DA ÖLDÜRÜLDÜ

    Kaçan zanlı Ömer Z'yi yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

    Olaydan 3 gün sonra Mazlum A'nın ortağı Mustafa Akay da aileye taziye ziyaretinde bulunduktan sonra aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti, araçtaki Bülent Erdal yaralanmıştı.

    PUSU KURULDU

    Babası Mazlum A'nın ortağı Mustafa Akay'ı olaya engel olmadığı iddiasıyla pusuya düşürüp öldürdüğü ileri sürülen Sergen A. (32) ve kuzeni Çağlar Ş. (30) 24 Şubat'ta tutuklanmıştı.


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