Adana'daki dolmuş şoförüne bıçaklı saldırı Tartıştığı dolmuş şoförünün önünü oğlu ile kesen şahıs bıçakla dehşet yaşattı. Dolmuş şoförü bıçakla ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, saldırganlar tutuklandı.

DHA

Adana'da 7 Haziran günü korkunç bir olay yaşandı.

Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen olayda, yaklaşık 6 ay önce tamirhanede birlikte çalışan Süleyman Tanırgan ile Levent Yırtıcı, buluşup alkol aldı.

İddiaya göre Yırtıcı, Tanırgan'a küfredince, aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Bu nedenle husumet besleyen Süleyman Tanırgan, oğlu Taşkın Tanırgan ile Yırtıcı'nın kullandığı minibüsün önünü kesti.

Göğsünden ve karnından bıçakladı

Çıkan arbedede Süleyman Tanırgan, yanında getirdiği bıçakla Yırtıcı'yı göğüs ve karın bölgesinden yaraladı. Yırtıcı yere yığıldı, şüpheli baba ile oğlu kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yırtıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Yırtıcı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi belirleyip baskın yaptı.

"Bana küfretti"

Gözaltına alınan Süleyman Tanırgan, ifadesinde, "Bundan 6 ay önce içki içerken bana küfretti. Levent'i uyarınca bu kez de bana vurdu. Bunu konuşmak için yanına gittiğimde kavga çıktı" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Tanırgan ile oğlu Taşkın Tanırgan, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.