Adana'daki kafede oturan genç sırtından vuruldu
İHA

Adana'nın Çukurova ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Arkadaşlarıyla kafede oturan Oğuz E. (23), sohbet sırasında içeri giren İsmet T. (19) tarafından sırtından tabancayla vuruldu.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sırtına birden fazla mermi isabet eden Oğuz E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adana'daki kafede oturan genç sırtından vuruldu
Adana'daki kafede oturan genç sırtından vuruldu

Saldırgan yakalandı

Kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Saldırı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin içeriye girdiği, ardından belinden çıkardığı silahla Oğuz E.’yi sırtından peş peşe vurduğu, kafedekilerin ise panikle etrafa kaçıştığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)