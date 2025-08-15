Adana'daki korkunç kazada kardeşi can verdi: Şoför yaptığı hata ile kardeşimi katletti

Adana'nın Seyhan ilçesinde acılı ağabeyin feryadı yürekleri dağladı.

M.Ç. idaresindeki ticari taksi, ana yoldan yolun karşısına yaya geçidinden geçmek için manevra yaptı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Aynı yolda seyir halinde olan Hıdır Pişkin, kullandığı motosiklet ile taksiye çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Olayda motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Pişkin'in, bir zincir marketin unlu mamuller bölümünde çalıştığı, kaza anında ise evine dönmek üzere yolda olduğu öğrenildi.

İKİ ÇOCUK BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Pişkin'in çocuklarından birinin kas hastalığından dolayı tedavi gördüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi.

TAKSİCİ TUTUKLANDI

Ticari taksi sürücü M.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BU BİR KAZA DEĞİLDİR"

Kazada hayatını kaybeden 2 çocuk babasının ağabeyi İbrahim Pişkin, "Saat 16.30 civarında yengemin eşini araması, telefonu polis memurunun açmasıyla öğrendik. 5 Ocak Devlet Hastanesine gittiğimizde vefat haberini aldık.

Kardeşim her gün kullandığı yol güzergahında her zaman ki gibi ilerlerken bir ticari taksi şoförü yaptığı hatayla kardeşimi katletmiştir. Bu bir kaza değildir" dedi.

"GEREKEN YAPILMALI"

Acılı ağabey, "Sadece bizim canımız değil başka canlar da var. Gerekenin yapılmasını istiyoruz.

Güvenlik kamera görüntüleri var her şey ortada. İnşallah gereken yapılır" diye konuştu.