İHA

Adana'nın ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına da yayıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

18 iş yerine daha sıçradı

Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, yangın bir türlü kontrol altına alınamadı.

Valisi Süleyman Elban, geri dönüşüm tesisinde başlayan yangının kolonya fabrikasına sıçradığını, ardından 18 iş yerine daha sirayet ettiğini söyledi.

Adana'daki yangın havadan görüntülendi

Havadan görüntülendi

Yangının büyüklüğü ve yapılan müdahaleler havadan görüntülendi.

Adana'daki yangın havadan görüntülendi
Adana'daki yangın havadan görüntülendi