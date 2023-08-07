Adana'daki yangın havadan görüntülendi Adana’da bir geri dönüşüm tesisinde başlayan ve 18 fabrikaya sıçrayan yangın havadan görüntülendi.

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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına da yayıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

18 iş yerine daha sıçradı

Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, yangın bir türlü kontrol altına alınamadı.

Adana Valisi Süleyman Elban, geri dönüşüm tesisinde başlayan yangının kolonya fabrikasına sıçradığını, ardından 18 iş yerine daha sirayet ettiğini söyledi.

Havadan görüntülendi

Yangının büyüklüğü ve yapılan müdahaleler havadan görüntülendi.