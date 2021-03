Adana'dan Libya'ya gitti, Hafter güçleri kaçırdı

Çalışmak için Adana’dan Libya’ya giden Türk vatandaşı, Hafter güçleri tarafından kaçırıldı. Çocukları, 1 senedir babalarından haber alamıyor.

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan İlker Sağlık isimli bir baklava usatası, pastane işletmek üzere 2015'te Libya’nın Sirte kentine gitti.

6 Şubat 2020 tarihinden itibaren Sağlık’tan haber alınamadı.

Libya’dan dönen başka bir Türk vatandaşının Sirte’nin Hater güçlerinin eline geçmesi ile Sağlık’ın, iki Türk işçi ve ortağı ile alıkonularak Bingazi’ye götürüldüğünü haber verdi.

HIRKASINI KOKLUYORLAR

Sağlık’ın çocukları Simge (18) ve Enes (13), babalarından bir senedir haber alamadıkları için onun hırkasını koklayarak hasret giderdiklerini söyledi.

Babaları tarafından hediye edilen Tarçın isimli köpek ile teselli bulduklarını ifade ettiler.

"TÜRK OLDUKLARI İÇİN KAÇIRILDILAR"

Simge Sağlık şu sözleri kaydetti:

"Babamla en son 4 Şubat'ta konuştuk. İki gün sonra da Hafter güçleri tarafından alıkonulduklarını öğrendik. O günden bu yana kendisinden hiçbir haber alamıyoruz. Ortağı Halil Gözel ve 2- 3 arkadaşları daha var yanlarında. Aynı anda bütün Türkleri topluyorlar. Sadece Türk oldukları için onları alıkoyuyorlar. Hiçbir suçları yok. Neredeler, ne yiyorlar, ne içiyorlar, nasıl bakılıyorlar, psikolojileri nasıl, nasıl bir muamele görüyorlar hiçbir şey bilmiyoruz. Hayatlarından gerçekten çok endişeliyiz. Sadece duyum olarak hayatta olduklarını biliyoruz, inanmak istiyoruz."





“LÜTFEN BİR ŞEYLER YAPIN”

Yetkililerden yardım isteyen Sağlık,"Her gün telefonla konuşuyorduk. Görüntülü konuşuyorduk hatta. Babamın bir hırkası var. Özledikçe onu kokluyorum, onu giyiyorum üzerime. Bir de Tarçın isimli bir köpeğim var. Ondan kalan tek tesellim. Bir an önce onları canlı bir şekilde görmek istiyoruz. Babamın bünyesi zayıf, çok çabuk hasta olan bir insan. Belki orası soğuktur. Çok özledim onu. İlk gördüğüm an sıkıca sarılıp çok çok öpeceğim. Onlara bir an önce kavuşmak istiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen bir şeyler yapsınlar."