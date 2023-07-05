Adanalı çiftin iddiaları: Biri ‘dövdü’, diğeri ‘altınımı gasbetti’ dedi Güzellik salonu işleten kadının 'sürekli şiddet uyguladı, üzerime içki dökerek yakmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor' suçlamalarında bulunduğu eski eşi konuştu. Galerici eski eş, asıl şiddete kendisinin uğradığını iddia etti.

DHA

Adanalı bir çift, 2020 yılında boşandı...

Ancak bu ayrılık, birbirinden ciddi iddiaları da beraberinde getirdi.

Kentte güzellik salonu işleten Özge Polat, 2020’de boşandığı eski eşi Özkan Özkan’ın evliliği boyunca kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, darbettiğini, üzerine içki döküp yakmaya çalıştığını, bundan dolayı boşandığını, daha sonrasında ise başına silah dayayıp ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

"En son geçen hafta şiddete uğradım"

Son olarak geçen hafta Özkan tarafından şiddete uğradığını öne süren Polat, şöyle konuştu:

Olay günü bana ‘Çocuklara bakmıyorsun, sürekli dışarıda geziyorsun, çalışıyorsun’ diyerek bağırdı ve çocukları yurda göndereceğini söyledi. Oğlumu emniyete götürüp, ‘Adresi verdim, kızı da almaya gelecekler’ dedi. Ben de bunun üzerine babamla birlikte emniyete gittim. Kapıda bekliyordu ve bana saldırdı. Babamla aralarında bir arbede oldu ve sonrasında darp raporu alıp, şikayetçi olduk. Sonra telefonla arayıp, ailemi tehdit etti.

Eski eş: iddialar asılsız

Eski eşinin iddiaları üzerine konuşan Özkan Özkan ise Polat’ın psikolojik rahatsızlığından dolayı anlaşmalı olarak boşandıklarını, çocukları için her ay düzenli nafaka ödediğini, boşanmadan kısa bir süre sonra tekrar birlikte yaşamaya başladıklarını ileri sürdü.

Polat’ın iddialarının asılsız olduğunu öne süren Özkan, şunları söyledi:

"Ben ondan kurtulmak istiyorum"

Ben kendisinden kurtulmak istiyorum. Bugüne kadar kendisinden hiçbir şey talep etmedim ve istemedim. 2020’de kendisinin psikoloğunun tavsiyesi üzerine anlaşmalı boşandık. Rahatsızlığından dolayı ani duygusal değişimleri vardı. Bir yıl sonra tekrardan bir araya geldik ve birlikte yaşamaya başladık. Bana 'Temiz bir sayfa açalım' dedi. Beraber yaşadığımıza, tatillere gittiğimize, doğum günümü kutladığına, mutlu bir şekilde hayatımıza devam ettiğimize dair bir sürü fotoğraf var.

"Psikolojik rahatsızlığı yeniden başladı"

Yaklaşık 2 ay önce Polat’ın işlerinin kötüye gittiğini bundan dolayı psikolojik rahatsızlığının tekrardan başladığını anlatan Özkan, şöyle devam etti:

Tartışmalarımız çoğaldı. Ben de buna dayanamayıp geçen ay evi terk ettim. O güne kadar problem yoktu. Kendisi dış hayata, arkadaş ortamına çok önem verdiği için huzurumuzu bozdu. Benim tek istediğim çocuklara sahip çıkmasıydı, maalesef onu da yapamadı. Onu darbettiğimi iddia ettiği video ise aile dostumuzun yemek davetine katıldığımız güne ait. Yemek çıkışı, kendisi fazla alkollüydü. Otomobille ters yöne girince ‘Ben kullanayım’ dedim. Tartıştık ve gömleğimi yırttı. Ben de sinirlendim. Ağzımdan kötü kelimeler çıktı ama hiçbir şekilde kendisine zarar vermedim. Vermiş olsam zaten öyle rahat bir çekim yapamaz. Yaptığım doğru değil ama asla darbetmedim.

"Para göndermediğim için yapıyor, babasıyla altınımı gasbetti"

Boşanmalarına rağmen eski eşine düzenli bir şekilde para yolladığını, maddi olarak zorluk çekmemesi adına elinden geldiğini yaptığını belirten Özkan, şu ifadeleri kullandı: