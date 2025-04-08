Aydın'da sobadan çıkan yangında bir ev tamamen yandı

İHA
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi ısınmak için yakılan sobadan sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu.
Kısa sürede tüm evi saran alevler nedeniyle müstakil ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
Alevleri fark eden mahalle muhtarı ve komşular, ilk müdahaleyi yaparak durumu itfaiyeye bildirdi.
Bu sırada evin hemen yanında park halinde bulunan araç, son anda yanmaktan kurtarıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
CAN KAYBI YAŞANMADI, MADDİ HASAR OLUŞTU
Ancak ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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