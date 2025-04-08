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Aydın'da sobadan çıkan yangında bir ev tamamen yandı

Aydın'da sobadan çıkan yangında bir ev tamamen yandı Bozdoğan ilçesi Körteke Mahallesi'nde bir ikamette sobadan çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.