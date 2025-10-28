Adıyaman'da 17 yaşındaki kız çocuğu kendini karnından bıçakladı

- Adıyaman Kahta'da 17 yaşındaki M.T.O., henüz bilinmeyen bir sebeple karnından bıçaklanarak ağır yaralandı.
- Genç kız, hastaneye kaldırıldı ancak sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bıçakla kendini ağır yaraladı...
Adıyaman’ın Kahta ilçe merkezindeki bir iş yerinde 17 yaşındaki M.T.O. isimli kız çocuğu, henüz bilinmeyen bir nedenle eline aldığı bıçağı karnına sapladı.
KANLAR İÇİNDE YIĞILDI
Kanlar içinde yere yığılan genç kız için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
M.T.O., ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne, ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Tedavi altına alınan M.T.O.'nun doktorların tüm müdahalesine rağmen durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.