Adıyaman'da 17 yaşındaki kız çocuğu kendini karnından bıçakladı Kahta'da henüz bilinmeyen bir nedenle kendini bıçaklayan kız çocuğu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.