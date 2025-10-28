Abone ol: Google News

Adıyaman'da 17 yaşındaki kız çocuğu kendini karnından bıçakladı

Kahta'da henüz bilinmeyen bir nedenle kendini bıçaklayan kız çocuğu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

  • Adıyaman Kahta'da 17 yaşındaki M.T.O., henüz bilinmeyen bir sebeple karnından bıçaklanarak ağır yaralandı.
  • Genç kız, hastaneye kaldırıldı ancak sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıçakla kendini ağır yaraladı...

Adıyaman’ın Kahta ilçe merkezindeki bir iş yerinde 17 yaşındaki M.T.O. isimli kız çocuğu, henüz bilinmeyen bir nedenle eline aldığı bıçağı karnına sapladı.

KANLAR İÇİNDE YIĞILDI

Kanlar içinde yere yığılan genç kız için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

M.T.O., ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne, ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tedavi altına alınan M.T.O.'nun doktorların tüm müdahalesine rağmen durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

