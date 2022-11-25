Adıyaman’da 19 yıllık bebek cinayeti aydınlatıldı

19 yıl önce evlilik dışı dünyaya gelen bebeğin, öz anne ve babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis şimdi bebeğin cesedini arıyor.

Adıyaman’da akraba oldukları öğrenilen ve 19 yıl önce sevgili olan Z.Ö. ile A.Ö.'nün bir bebekleri oldu.

Özel bir hastanede dünyaya gelen kız bebeğin nüfus kaydı yapılmadı.

Bebeği öldürüp, gömdüler

Hastaneden çıktıktan sonra bebeği ne gören ne de duyan oldu.

Aile baskısı ile bebek, öz anne ve babası tarafından öldürülerek gömüldü.

Z.Ö. ile A.Ö. daha sonra evlenerek, 3 çocuk sahibi oldu.

19 yıl boyunca gizlediler

Yaklaşık 19 yıl gizlenen cinayet, bir kişinin Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı ihbar ile ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay ihbar konusunu araştırdı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, öldürüldüğü iddia edilen bebeğin öz annesi Z.Ö., babası A.Ö. ile birlikte olaydan bilgileri olduğu düşünülen A.Ö., F.Ö., A.Ö., H.Ö., H.Ö. ve Y.Ö., olmak üzere toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.

Yakınları itiraf etti

Cinayet Büro Amirliği tarafından emniyette sorguya çekilen şahıslardan Z.Ö. ve babası A.Ö.'nün sessiz kaldıkları belirtilirken, çiftin yakınlarının cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bebeğin cesedi aranıyor

Öte yandan polis ekipleri, gömülen bebeğin cesedinin bulunması için çalışmalarına devam ediyor.

İHA’nın haberine göre konuyla ilgili soruşturma sürüyor.