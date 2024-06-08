Kaçak et satan kasaplar halk sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor.
Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bazı kasaplarda kaçak kesim yapıldığına dair bilgi üzerine denetim yaptı.
650 kilo kaçak et ele geçirildi
Harekete geçen ekipler, 3 farklı kasapta toplam 650 kilogram kaçak et tespit etti.
Etler bir soğuk hava deposuna götürülerek muhafaza altına alınırken etlerden numuneler alındı.
Etlerde tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yapılan incelemelerde etlerde tüberküloz hastalığı tespit edildi. Ekipler, hastalıklı etleri Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde soğuk hava deposundan alarak katı atık tesisine götürdü.
Hastalıklı etler imha edildi
Ele geçirilen tüberküloz hastalığı tespit edilen etler burada iş makinelerinin açtığı çukura atılarak imha edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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