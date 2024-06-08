Adıyaman'da 650 kilogram tüberküloz hastalıklı et ele geçirildi Kasaplar kaçak kesim yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, 2 kasaptan 650 kilogram kaçak et ele geçirirken yapılan incelemelerde etlerde tüberküloz hastalığına rastlandı.

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İHA

Kaçak et satan kasaplar halk sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bazı kasaplarda kaçak kesim yapıldığına dair bilgi üzerine denetim yaptı.

650 kilo kaçak et ele geçirildi

Harekete geçen ekipler, 3 farklı kasapta toplam 650 kilogram kaçak et tespit etti.

Etler bir soğuk hava deposuna götürülerek muhafaza altına alınırken etlerden numuneler alındı.

Etlerde tüberküloz hastalığı tespit edildi

Yapılan incelemelerde etlerde tüberküloz hastalığı tespit edildi. Ekipler, hastalıklı etleri Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde soğuk hava deposundan alarak katı atık tesisine götürdü.

Hastalıklı etler imha edildi

Ele geçirilen tüberküloz hastalığı tespit edilen etler burada iş makinelerinin açtığı çukura atılarak imha edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)