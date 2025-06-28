Adıyaman'da araçta unutulan cep telefonu patladı

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, park halinde bulunan bir otomobilin göğüs kısmında cep telefonu bırakıldı.
Cep telefonu, aşırı sıcakların etkisiyle patladı.
ARAÇTAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Patlamayla birlikte araç içerisinde yangın çıktı.
Araçtan yükselen dumanları ve patlama sesini fark eden çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.
OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Vatandaşlar, alevlere su ve yangın söndürücü ile ilk müdahalede bulundu.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı.