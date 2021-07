Adıyaman'da bıçaklı saldırı: Akrabasını öldürdü

Kuzeninin bıçak darbeleri ile hayatını kaybeden 67 yaşındaki adamın uğradığı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesi üzerinde yürüyen Hasan Cankara (67), yanına yaklaşan amcasının oğlu Orhan C.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI

Cebinden çıkarttığı bıçakla ilk darbeyi vuran Orhan C., yere düşen Cankara'yı art arda bıçakladı. Yerden kalkan ve kaçmaya çalışan akrabasının peşine düşen Orhan C., şahsı bıçaklamaya devam etti. Müdahale etmeye çalışan vatandaşları da kendisine yaklaştırmayan Orhan C., elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Cankara, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cankara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKALANAN KATİL TUTUKLANDI

Jandarma tarafından gözaltına alınan saldırgan, adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın, iki akraba arasındaki husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.