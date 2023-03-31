Adıyaman'da deprem bölgesinde fotoğraf çekmek isterken araba çarptı Deprem bölgesinde yol kenarında yıkılan binaların fotoğrafını çekmek isteyen kişi minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkım yaşandı.

Geniş coğrafyayı etkileyen deprem bölgelerinde enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Enkaz yığınına uğrayan kentlerde biri de Adıyaman oldu.

Fotoğraf çekerken araba çarptı

Muzaffer Albayrak, Gölbaşı- Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde deprem nedeniyle yıkılan binaların fotoğraflarını çekmek istedi.

Bu sırada sürücüsü öğrenilemeyen 46 BP 604 plakalı minibüs adamı çarptı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Meydana gelen kazada Albayrak ağır yaralandı.

Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Muzaffer Albayrak’ın sağlık durumunun ciddiyetini korudu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.