Adıyaman'da engelli depremzede yardım bekliyor: Önce maaşı kesildi sonra evlatlarını kaybetti Adıyaman’da Bağkur’dan malulen emekli olan bir kişinin önce engelli aylığı kesildi, ardından depremde 2 çocuğunu, 1 torununu ve damadını kaybetti.

İHA

Emlakçılık yapan Abdullah Kutlu (53) isimli Adıyamanlı vatandaş, 2010 beyin kanaması geçirerek kısmi felç geçirdi.

Heyetin verdiği yüzde 87’lik engelli raporu ile Bağkur’dan malulen emekli oldu.

Engel oranı düşürüldü, maaşı kesildi

Engel durumu nedeniyle kendi kendine yetmeyen ve eşi Güner Kutlu’nun destekleriyle yaşamını sürdüren Abdullah Kutlu’nun 2 yılda bir yenilenen son heyet raporunda engelli durumu yüzde 67’ye düşürüldü.

Engel oranı düşünce emekli maaşı kesildi.

2 çocuğu 1 torunu bir de damadını kaybetti

Emekli maaşı kesilen Abdullah Kutlu, 6 Şubat depreminde ise 2 çocuğunu, 1 torunu ve damadını toprağa verdi.

Yaşadığı talihsizlikler üst üste gelen Abdullah Kutlu, nörolojik ve psikiyatri tedavi görüyor.

"Eşimin maaşı kesilince gelirimiz gitti"

Abdullah Kutlu’nun eşi Güner Kutlu ise, mağdur olduklarını dile getirerek, “Eşim engelli olduğu için evden çıkamıyor. Eşimin kardeşinin destekleri ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Eşimin maaşı kesilince gelirimiz gitti. Maaşın kesilmesine itiraz ettik. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz” dedi.