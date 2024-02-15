Adıyaman'da gece selde sürüklenen araç, gündüz vinçle çıkarıldı

İHA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yukaçöplü köyü yakınlarında kalıcı konutların bulunduğu alana giden Yunus Y. aracıyla ilerlerken sel sularına kapıldı.
Kendisi kurtuldu, aracı 100 metre sürüklendi
Sürücü araçtan inerek kendini kurtardı ancak araç sel sularıyla sürüklendi.
Yaklaşık 100 metre kadar sel sularının sürüklediği araç, menfez girişinde su ve balcığa gömüldü.
Ertesi gün vinçle çıkarıldı
Aracın bulunduğu yere gündüz vinç ve çekici çağırıldı. Araç vinç yardımı ile su ve balcıktan çıkartıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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