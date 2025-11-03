Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

- Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Kahraman Doğan, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- Olay yerine sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak Doğan'ın cenazesini hastaneye kaldırdı.
- Bölge halkı yolun tehlikeli olduğunu belirterek yetkililerden önlem talep etti.
Adıyaman-Gölbaşı Karayolu’nun Börgenek Köyü mevkisinde, Ö.A. yönetimindeki 02 KS 902 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Kahraman Doğan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Doğan’ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
VATANDAŞLAR ÖNLEM İSTEDİ
Bölgede yaşayan vatandaşlar, yolun karanlık ve tehlikeli olduğunu belirterek sık sık benzer kazaların yaşandığını, yetkililerden önlem alınmasını istediler.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.