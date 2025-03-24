Adıyaman'da halatları kopan iskele devrildi: İki ağır yaralı

İHA

Adıyaman'da merkez Sümerevler Mahallesi 1729 Sokak içerisinde bir binanın dış cephe tadilatını yapan 56 yaşındaki Ahmet K. ile 36 yaşındaki Mevlana G., iskele üzerinde çalıştıkları esnada iskelenin taşıyıcı halatları koptu.

Halatların kopması sonucu iskelede bulunan Ahmet K. ile Mevlana G., yüksekten yere düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen olayda yaralanan her iki işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMLARI AĞIR

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.