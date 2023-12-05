Adıyaman'da hırsızlar sınırları zorladı: Duvarı delip daireye girdiler

DHA
Türkiye'de her geçen gün farklı bir hırsızlık olayı gündeme geliyor.
Olay bu kez Adıyaman'dan.
Merkez Altınşehir Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da "pes" dedirtti.
Duvarı delerek daireye girdiler
Caddesi üzerinde bulunan orta hasarlı bir binaya giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, Y.I’ya ait dairenin duvarlarını delerek eve girdi.
Kombi, televizyon, ocak çalındı
Açtıkları delikten içeriye giren şahıs ya da şahıslar, içeride bulunan kombi, televizyon, ocak gibi ürünleri çalarak kayıplara karıştı.
Olayı bir süre sonra fark eden Y.I., durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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