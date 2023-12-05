Adıyaman'da hırsızlar sınırları zorladı: Duvarı delip daireye girdiler Altınşehir Mahallesi'ndeki hırsızlar, Y.I.'ya ait daireye, duvar delerek girdi. Evdeki kombi, televizyon ve ocak gibi ürünleri çalan hırsızlar aranıyor.

DHA

Türkiye'de her geçen gün farklı bir hırsızlık olayı gündeme geliyor.

Olay bu kez Adıyaman'dan.

Merkez Altınşehir Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da "pes" dedirtti.

Duvarı delerek daireye girdiler

Caddesi üzerinde bulunan orta hasarlı bir binaya giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, Y.I’ya ait dairenin duvarlarını delerek eve girdi.

Kombi, televizyon, ocak çalındı

Açtıkları delikten içeriye giren şahıs ya da şahıslar, içeride bulunan kombi, televizyon, ocak gibi ürünleri çalarak kayıplara karıştı.

Olayı bir süre sonra fark eden Y.I., durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)