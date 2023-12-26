Adıyaman'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İHA

Adıyaman'da Çelikhan kara yolu Kayatepe Köyü yakınlarında Yusuf Pamukçu (60) idaresindeki hafif ticari araç ile Muhlis Nuroğlu (36) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Makbule Pamukçu (54), Muhammed Furkan Baştürk (2), Hiranur Baştürk (10) ve Gönül Baştürk (44) yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonrası yaralılar bulundukları araçlardan çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Makbule Pamukçu, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Makbule Pamukçu'nun cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)