Adıyaman'da iki grubun bıçaklı usturalı kavgası: 3 yaralı

İHA

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada şahıslar birbirine bıçak ve usturalarla saldırdı. Kavga esnasında 3 kişi vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralıdan 1’inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.