Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

- Adıyaman'da iki grup arasında kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.
- Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgaya karışanlar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
3 kişi darp neticesi yaralandı.
BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri şahıslara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.