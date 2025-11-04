Abone ol: Google News

Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada darp sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 01:09
  • Adıyaman'da iki grup arasında kavga çıktı, 3 kişi yaralandı.
  • Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgaya karışanlar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

3 kişi darp neticesi yaralandı.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri şahıslara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri