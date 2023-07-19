Adıyaman'da işçi taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 kişi yaralandı
İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korkutan bir yaşandı.

Besni ilçesine giden Ramazan Ö. idaresindeki 46 AGP 915 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

5 kişi yaralandı

Feci kazada sürücünün de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan bir kısmı tarlaya savrulurken bazıları ise araçta sıkıştı.

Kazanın ardından bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansa bindirilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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