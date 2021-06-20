Adıyaman’da işçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı

Adıyaman'da işçileri taşıyan otobüs kontrolden çıkarak, refüjü aşıp karşı şeride geçti.

Adıyaman’da bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ali Rıza Aslan idaresindeki 02 S 0062 plakalı otobüs, Fatih mahallesi 2. Çevre Yolu Hazreti Ali Cami yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı.

ELEKTRİK DİREĞİNE VE AĞAÇLARA ÇARPTI

İşçilerin içerisinde bulunduğu otobüs, refüjdeki elektrik direğiyle ağaçları parçalayarak yolun karşı tarafına geçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerinde kontrolden çıkan otobüs, yaklaşık 80 metre ilerledikten sonra durabildi.

Meydana gelen kazada otobüs sürücüsü Ali Rıza Aslan ile otobüste bulunan Yusuf Karakuş yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOLUN YENİDEN AYDINLATILMASI İÇİN ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Otobüsün parçalayarak etrafa savurduğu ağaç parçaları ile elektrik direği Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrasında yoldan kaldırıldı. Elektrik dağıtım şirketi olan AKEDAŞ ekipleri tarafından da yolun aydınlatılması için çalışma gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu çalışmalar sonrasında kazaya karışan otobüs yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.