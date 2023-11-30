İHA
Adıyaman merkez Atatürk Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Memet Acet'e (64), M.D. idaresindeki hafriyat kamyonu çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri Memet Acet'in öldüğünü belirlerken polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinde incelemelerde bulunuldu.
Memet Acet'in cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış