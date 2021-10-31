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    Adıyaman'da kaza yapan 13 yaşındaki sürücü vefat etti

    Kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpmasının ardından ağır yaralanan 13 yaşındaki sürücü, 2 hafta süren yaşam savaşını kaybetti.
    • İHA
    • 31.10.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 16:27
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    Adıyaman'da kaza yapan 13 yaşındaki sürücü vefat etti

    Yaklaşık 2 hafta önce Adıyaman'da babası Haci Ertürk’e ait 46 NA 204 plakalı Hyundai marka otomobili alan 13 yaşındaki Tahir Can Ertürk, trafiğe çıktı.

    Tahir Can, Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu Şehit Hasan Aydoğdu Parkı karşı tarafında otomobilin kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı.

    ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

    Çarpmanın şiddetiyle ikiye katlanan aracın içerisinde sıkışan çocuk için olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gitti.

    Yapılan çalışmalar sonucu küçük çocuk bulunduğu yerden çıkarılarak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Adıyaman’da, 13 yaşındaki çocuk babasının otomobili ile kaza yaptı ViDEO

    YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

    Burada yaklaşık 2 haftadır yaşam savaşı veren 13 yaşındaki Tahir Can Ertürk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da kaza yapan 13 yaşındaki sürücü vefat etti #1

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