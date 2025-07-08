Adıyaman'da kaza yerinden inşaat işçilerinden örnek davranış

Adıyaman Turgut Reis Mahallesi Eski Zey Caddesi, eski valilik binası yakınlarında bir kaza meydana geldi.

Enes A. idaresindeki 02 KT 051 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan İbrahim P'ye çarptı.

İNŞAAT İŞÇİLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Meydana gelen kazada yaralanan küçük çocuk için civar inşaatlarda çalışan işçiler, olay yerine gelerek çocuğun güneşten korunması için branda açarak gölgelik yaptı.

Bir yandan da ambulansın daha hızlı gelmesi için trafiğe müdahale etti.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İnşaat işçilerinin örnek davranış gösterdiği kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim P., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan İbrahim P.'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.