İHA
Adıyaman'da bir suçlu daha yakalandı.
Kentte hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. isimli şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemleri ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlanan sağlık kontrolleri sonrası Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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