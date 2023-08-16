Adıyaman'da korkunç kaza 4 kişiyi hayattan kopardı Gölbaşı'nda ilerleyen otomobil ile pikap birbirine girdi. Kaza sonucu 4 kişi can verirken 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı karayolunun 40. kilometresinde, iki aracın karıştığı korkunç bir kaza yaşandı.

Henüz kesin nedeni belirlenemeyen bir şekilde otomobil ile pikap çarpıştı.

4 kişi can verdi 2 kişi yaralı

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza sonucu otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti.

Kazanın kesin nedeni henüz belirlenmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.