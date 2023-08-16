Adıyaman'da korkunç kaza 4 kişiyi hayattan kopardı
İHA

Adıyaman'ın karayolunun 40. kilometresinde, iki aracın karıştığı korkunç bir yaşandı.

Henüz kesin nedeni belirlenemeyen bir şekilde otomobil ile pikap çarpıştı.

4 kişi can verdi 2 kişi yaralı

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza sonucu otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti.

Kazanın kesin nedeni henüz belirlenmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da korkunç kaza 4 kişiyi hayattan kopardı