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Adıyaman'da korkunç olay: Babasının tabancasıyla oynayan kız çocuğu can verdi

Adıyaman'da korkunç olay: Babasının tabancasıyla oynayan kız çocuğu can verdi Babasına ait tabanca ile oynadığı sırada kazara kendini vuran Sercan Demir (12), kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.