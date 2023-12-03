Adıyaman'da korkunç olay: Babasının tabancasıyla oynayan kız çocuğu can verdi

DHA
Evlerde bulunan tabancalar, çocukları tehlikeye atıyor.
Bilinçsizce tabancaya yaklaşan çocuklar, dönüşü olmayan kazaları yaşıyor.
Konuya korkunç bir örnek Adıyaman'dan geldi.
Olay, Gerger ilçesi Ortanca Mahallesi'nde meydana geldi.
Babasının tabancasıyla oynadı
İddiaya göre; evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabanca ile oynayan 12 yaşındaki Sercan Demir, kazara tetiğe dokununca silah ateş aldı.
Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Minik kız çocuğu hayatını kaybetti
Ekiplerce Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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