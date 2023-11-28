Adıyaman'da moloz boşaltırken devrilen kamyonun sürücüsü öldü Adıyaman'da moloz dökümü esnasında devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

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İHA

Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi yakınlarında İbrahim Kaya idaresindeki moloz yüklü kamyon boşaltım yaptığı esnada devrildi.

Meydana gelen kazada kamyonun sürücüsü yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hastanede can verdi

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan sürücü İbrahim Kaya, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan İbrahim Kaya, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)