Adıyaman’da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 Yaralı

İHA

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Y.E. (32), ilçe girişinde ilerlediği sırada sürücünün adı bilinmeyen bir traktörle çarpıştı.

Meydana gelen kazada Y.E ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan U.S. (14) ve R.E. (25), yaralanırken, olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kâhta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.