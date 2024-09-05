Adıyaman'da otomobil takla atıp şarampole devrildi: 4 yaralı

İHA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde Mehmet Y. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Takla atan otomobil daha sonra şarampole devrildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Y. ile otomobilde bulunan Songül Y., Zeynep Reyhan Y. ve Gülbahar Ç. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış