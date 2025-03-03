Adıyaman’da otomobilin çarptığı yaya öldü

DHA

Adıyaman-Kahta kara yolunun 15’inci kilometresinde korkunç bir kaza meydana geldi.

S.Ö. yönetimindeki otomobil, Hasancık köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Kurt'a çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bilal Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Bilal Kurt'un cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.